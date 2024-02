Schlein, Conte? In Abruzzo candidato forte e alleanza larga

"Conte? Certe cose dovete chiederle a lui. Noi qui in Abruzzo siamo molto felici di essere qui con una alleanza molto larga con tutte le forze alternative alla destra". Elly Schlein a Teramo per la campagna elettorale delle regionali del prossimo 10 marzo a supporto del candidato unitario Luciano D'Amico spiega che "questo si può fare quando c'è un programma e una candidatura credibile come D'Amico. Qui in Abruzzo respiriamo attorno a questo progetto un bel clima ovunque andiamo: c'è speranza di un futuro migliore. Il nostro avversario è chiaro: è la destra".



