Scrittura creativa e progetto di racconti a Tagliacozzo

Un corso di scrittura creativa che culminerà nella realizzazione di un'antologia di inediti.

Questa la proposta per il 2024 della Biblioteca di Villa, progetto sviluppato nella frazione di Villa San Sebastiano a Tagliacozzo (L'Aquila), attraverso la passione di un gruppo di ragazzi per la cultura. Il corso, tenuto dalla scrittrice Tamara Calliope Macera, si terrà in dieci lezioni, ognuna delle quali affronterà un aspetto distinto della scrittura.

Verranno affrontate le tecniche narrative, la gestazione del racconto, la gestione del tempo della narrazione, la creazione di personaggi. Il corso si propone come un'occasione per tutti gli amanti della scrittura, dai principianti agli esperti.

Un'occasione per imparare nuove tecniche, affinare il proprio stile e condividere la passione per le storie con altri.

"Si parlerà - viene spiegato - di come iniziare un cammino, di come mollare gli armeggi e lasciare il porto con un Incipit convincente e deciso. Si approderà nelle lande del tempo della narrazione, per poi passare all'importanza dei personaggi e della loro caratterizzazione in diversi generi letterari. Si parlerà di favola, fiaba, racconto, magia, affrontando il problema dello stile, perché ogni buon pirata ha la propria lama la spada con cui ferire, pugnalare e dissanguare il lettore.

Perché la scrittura è sangue, carne e ha bisogno di essere nutrita con dedizione e una buona dose di incoscienza". I migliori racconti scritti dai partecipanti al corso saranno pubblicati in un'antologia. Il ricavato dalla vendita della pubblicazione sarà devoluto in beneficenza. Le lezioni si terranno settimanalmente a partire dal 5 marzo al bar 'La Siesta a Villa San Sebastiano. Per informazioni e iscrizioni, si può contattare la Biblioteca di Villa all'indirizzo email bibliotecadivilla@gmail.com.

Come realtà, la Biblioteca di Villa è nata il 18 agosto 2007 dall'idea di alcuni ragazzi che hanno deciso di investire nella cultura del loro paese, Villa San Sebastiano. Attraverso i libri, i ragazzi cercano di creare luoghi, spazi di partecipazione, conoscenza, condivisione e scambio.



