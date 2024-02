World Skate Games, in Abruzzo nove discipline

Anche l'Abruzzo è parte integrante del World Skate Games, il "mondiale dei mondiali" porterà in quattro regioni italiane 12 discipline in un unico grande evento, che assegnerà 156 titoli. Le prove dei mondiali di pattinaggio interesseranno la regione verde nel periodo che va da giovedì 29 agosto a domenica 22 settembre (calendario alla mano, il via ufficiale della manifestazione è previsto solo venerdì 6 settembre).

Nell'arco di queste settimane si svilupperà il calendario di hockey in linea a Roccaraso (L'Aquila). A Chieti, dal 6 al 10 settembre, ci saranno le prove di slalom in linea, mentre Montesilvano (Pescara) ospiterà le prove di "Roller Derby" da giovedì 17 a domenica 22, con un giorno di allenamenti ufficiali, quattro di qualificazioni e la giornata conclusiva pressoché riservata alle finali. Si tratta di una disciplina in cui due squadre di pattinatori si affrontano su una pista ellittica in una gara di velocità, tecnica e strategia. A Pescara, venerdì 20 ci sarà la prova dei 100 metri di velocità su pista, mentre Sulmona (L'Aquila), dal 16 al 18 ci saranno le prove di velocità su strada. Un circuito ricavato tra Montesilvano, Pescara e Francavilla (Chieti) è stato scelto per la maratona domenica 21 settembre. A Tortoreto (Teramo), infine, sono previste le gare di discesa su pattini in linea e skateboard (17-21 settembre).

A causa dell'indisponibilità dell'impianto di Verdeaqua, all'Aquila, nessuna prova si svolgerà nel capoluogo.



