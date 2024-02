Sanità, inaugurato l'Ospedale di comunità ad Atessa

Venti posti letto, distribuiti in gran parte su stanze singole o doppie, ambienti totalmente rinnovati, luminosi, e impreziositi da opere d'arte donate da una giovane artista del posto, Antonia Ciccarelli. Si presenta così l'Ospedale di Comunità di Atessa (Chieti) inaugurato questa mattina all'interno del "San Camillo de Lellis", alla presenza di autorità regionali e locali. A fare gli onori di casa il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, accompagnato dal Direttore sanitario Flavia Pirola e dal Direttore del Pta Enrico Flocco.

Una cerniera tra l'ospedale e il domicilio del paziente: questo il ruolo dell'Ospedale di comunità, che si colloca nel segmento delle cure intermedie con la finalità di favorire dimissioni protette in un luogo a vocazione sociosanitaria nel quale consentire al malato un migliore recupero funzionale e dell'autonomia.

La fase post acuta, quindi, è quella indicata per un ricovero in Ospedale di comunità, a cui possono accedere categorie di pazienti ben precise: i cronici con riacutizzazione della patologia che non possono essere assistiti a domicilio, i dimessi dall'ospedale che devono proseguire il percorso terapeutico sotto controllo sanitario, e quelli che hanno necessità di supporto riabilitativo.

Due le specificità che caratterizzano la struttura: il ruolo centrale dell'infermiere, a cui è delegata tutta la parte assistenziale, e quello dei medici di medicina generale, che seguono l'aspetto clinico, avvalendosi, ove lo ritengano necessario, della consulenza dei 15 specialisti presenti nel Pta, che mette a disposizione anche altri servizi, quali il punto prelievi, la radiologia con Rx, Tac, risonanza ed ecografie, l'ambulatorio chirurgico e per ecodoppler.



