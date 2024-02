Incendio distrugge una stalla ad Ateleta, morti sei animali

Tre asini, un agnello e due pecore sono morti in un incendio divampato in una stalla nel territorio comunale di Ateleta (L'Aquila), in località Carceri Alti. Ad accorgersi delle fiamme è stato il proprietario della struttura che ha chiamato immediatamente il centralino di emergenza dei vigili del fuoco. Le fiamme erano basse per cui è molto probabile che il rogo sia iniziato nella notte. Sul posto sono intervenuti i pompieri, per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area, insieme ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L'Aquila) che stanno svolgendo accertamenti in ordine alla natura dell'evento. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, compresa un'azione dolosa.



