'Era Ora', popolare braceria di Vasto si trasferisce a Malta

Nel crepitio del fuoco e nell'odore avvolgente di carne alla brace, Ettore Bitritto traccia il confine tra il passato e il futuro: da una parte la nostalgia di Vasto (Chieti), dall'altra l'audacia di una nuova avventura imprenditoriale da vivere a Malta.

Proprio lì trasferirà la sua attività, in un nuovo locale dal nome 'Era Ora Steak House'. Insieme al giovane ristoratore abruzzese e alla sua compagna Chiara Taraborrelli, da sempre al suo fianco, si sposterà tutto lo staff di Vasto che sarà parte attiva di questo nuovo progetto gastronomico.

Il percorso professionale di Ettore inizia a Barcellona per poi tornare a Vasto dove apre un locale tutto suo nel 2017, un posto che mancava (da qui il nome: appunto "Era Ora Braceria").

In soli 7 anni, il ristorante è diventato un di riferimento nazionale per chi cerca le carni di grande qualità. L'apertura a Malta è prevista per la metà di marzo. Il locale si trova a San Julian, in un quartiere molto cool della città. Nello stesso palazzo apriranno anche il locale di Don Perignon e, in trattativa, la pizzeria di Flavio Briatore. Insieme a Ettore e a Chiara si trasferiranno a Malta anche quattro loro collaboratori, che hanno deciso di lasciare Vasto, cambiare le loro vite e abbracciare in toto il progetto. Si tratta di Nicola Soria, braccio destro di Ettore e cuoco, Daniela Veggiato veterana e persona di fiducia di sala, Andrea Stanisci e Tarek Tarik Ullah, originario del Banglaesh.

'Era Ora Steak House' sarà un locale di grande dimensione con 200 coperti, tra dentro e fuori, con il mar Mediterraneo da ammirare su tre lati e sarà aperto sia a pranzo che a cena con uno staff complessivo di 22 collaboratori. Il design sarà minimal ma elegante. In cucina ci saranno tagli di carne molto pregiata, un repertorio internazionale come lo era anche Vasto, alcuni primi piatti, ma anche tanto Abruzzo con gli arrosticini e vari pecorini. "Porterò con me un pezzo d'Abruzzo - racconta Ettore - con i nostri formaggi e salumi selezionati nelle migliori fattorie e gli arrosticini di Villa Celiera". Il locale di Vasto ha chiuso da pochi giorni. "Nelle ultime serate ci siamo commossi più volte - conclude - con i nostri clienti che sono venuti a trovarci".



