Distretti industriali d'Abruzzo, export cresce dell'8,5%

I distretti abruzzesi si sono mantenuti su un sentiero di crescita (+5% tendenziale) anche nel terzo trimestre 2023, in controtendenza rispetto al totale dei distretti italiani, che ha registrato una lieve contrazione.

Nel complesso, i cinque distretti - analizzati dal Monitor dei Distretti Industriali dell'Abruzzo realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - chiudono i primi nove mesi del 2023 con 543 milioni di euro di esportazioni, +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

"Gli ultimi dati disponibili - sottolinea Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo - confermano la competitività sui mercati internazionali dei distretti abruzzesi. Come direzione regionale - aggiunge - nel 2023 abbiamo erogato 230 milioni di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese dell'Abruzzo e solo nell'ambito dei finanziamenti S-Loan, che vantano un meccanismo di premialità al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, ad oggi i finanziamenti alle imprese regionali sono pari a 140 milioni".

I due distretti dell'agro-alimentare, dopo la forte crescita degli anni precedenti, registrano però una battuta d'arresto, ma restano positivi nel bilancio dei primi nove mesi. Il distretto della Pasta di Fara, che aveva chiuso il 2022 con un incremento a prezzi correnti del 40,8% rispetto al 2021, arretra nel trimestre luglio-settembre (-8,9%), ma il totale esportato nei primi nove mesi dell'anno raggiunge quota 176 milioni di euro, (+4,8% rispetto allo stesso periodo 2022). Dinamica analoga per il distretto dei Vini del Montepulciano d'Abruzzo, che lascia sul terreno l'8,2% nel trimestre estivo. Prosegue la dinamica positiva dei due distretti dell'abbigliamento (Abbigliamento nord-abruzzese e sud-abruzzese). Stessa situazione per il Mobilio abruzzese (+12,7%), non sufficiente però a riportare in positivo il bilancio dei primi nove mesi del 2023.

Nel complesso, per l'export distrettuale abruzzese gli Stati Uniti si confermano principale mercato di sbocco. Incremento a doppia cifra verso la Germania (61 milioni nei primi nove mesi, +10,1%).



