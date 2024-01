Trattori, all'Aquila tre giorni di protesta

La mobilitazione dei trattori arriva all'Aquila con tre giorni di presìdi e cortei da parte degli agricoltori riuniti sotto la sigla del 'Movimento spontaneo agricoltori Cospa Abruzzo'.

Dalla giornata odierna fino a venerdì ci sarà un sit-in in forma statica in due aree distinte e opposte della città.

Nell'area ovest il punto di ritrovo è il parcheggio dell'area commerciale Agorà (Statale, 80). Dall'altro lato della città, è stata scelta l'area camper dell'Aquila Est (via Domenico D'Ascanio).

Proprio da via D'Ascanio, domani partirà un corteo dalle 9.30 che interesserà anche la Sr 17 bis, via Panella, rotatoria angolo viale De Gasperi, viale Gran Sasso e piazza Battaglione Alpini (Fontana luminosa). Disposti divieti e rimozioni da oggi a venerdì (ore 16.30) nelle aree interessate dai presìdi e dal corteo.



