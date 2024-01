Una donna di 58 anni è rimasta ferita questa mattina a Nocciano in contrada Casale dopo un incidente d'auto. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata stabilizzata e poi trasportata con l'ambulanza medicalizzata di Pianella all'ospedale di Pescara con un trauma toracico chiuso e trauma alla colonna cervicale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.



