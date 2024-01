Carceri: nuovo padiglione, 250 detenuti in più a Sulmona

Crescerà di 250 unità la popolazione carceraria del penitenziario di massima sicurezza di Sulmona fino a toccare soglia 750. È quanto emerso nel corso dell'incontro che si è svolto tra il sindaco, Gianfranco Di Piero, e il direttore della struttura, Stefano Liberatore. Nel corso del summit si è parlato, tra le altre cose, anche dell'ampliamento del carcere, operazione che sarà portata a termine entro l'anno.

Tuttavia il nuovo padiglione è realtà dal momento che si sta ultimando il collaudo. L'aumento della popolazione carceraria deve fare i conti con la grave carenza di organico tra i poliziotti penitenziari. Su una pianta di 227 agenti, 60 sono in malattia e 33 sono stati distaccati di cui tre proprio nei giorni scorsi. Un problema che, come rimarcano dalle organizzazioni sindacali, "rischia di esplodere dal momento che la struttura di massima sicurezza del capoluogo peligno è tra le più note in Europa per tipologia di detenuti nonchè tra le più complicate da gestire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA