Acque minerali di Popoli, concessione a Gran Guizza

"C'è grande apprezzamento per il rinnovo della concessione che dà finalmente certezze alle lavoratrici e ai lavoratori di Popoli". Lo affermano il segretario generale della Fai Cisl per l'Abruzzo e Molise, Franco Pescara e della Cisl Abruzzo e Molise, Giovanni Notaro all'indomani dell'aggiudicazione della gestione delle acque minerali alla Gran Guizza.

La concessione, revocata lo scorso settembre, stava creando tanta preoccupazione soprattutto tra lavoratrici e lavoratori, oltre 600 tra diretti e indiretti, dell'azienda Gran Guizza.

"Come organizzazione sindacale siamo stati sempre al fianco di questa azienda che ha dimostrato grande vicinanza al territorio con occupazione e investimenti. Bene che si sia risolto un contenzioso che dal 2017 non dava più certezze occupazionali e che ora con la concessione trentennale apre uno scenario totalmente diverso. Per quello che ci riguarda - continuano Pescara e Notaro - stiamo per rinnovare il contratto aziendale.

E queste sono notizie che possono solo farci piacere perché il confronto sempre fattivo e leale con le controparti aziendali e politiche non può che portare risultati concreti per la soddisfazione di lavoratrici e lavoratori".



