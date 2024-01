Tecnocall L'Aquila, cig straordinaria per 110 persone

È partita la richiesta di attivazione della cassa integrazione in deroga per i 110 operatori del call center Tecnocall dell'Aquila.

Questo lo sviluppo della vertenza che vede i lavoratori fare i conti con le dinamiche relative al decreto Energia del governo Meloni, con cui è stata cancellata anche la clausola sociale che avrebbe consentito la ricollocazione dei lavoratori in altre società.

I lavoratori erano già in cassa integrazione a rotazione.

Ora, la società che vede come amministratore delegato Francesco Ranalletta ha chiesto il passaggio alla a cassa integrazione straordinaria nell'ambito di una situazione che, a livello nazionale, riguarda 1.500 persone. I 110 lavoratori da tempo stanno portando avanti la loro battaglia per chiedere aiuto alle istituzioni, anche con sit-in, mobilitazioni e lettere aperte anche alla premier Giorgia Meloni che è stata eletta proprio nel Collegio L'Aquila-Teramo.

I lavoratori sono anche entrati in contatto con il cardinale Giuseppe Petrocchi e hanno posto la questione all'attenzione di tanti politici locali.



