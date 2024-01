Refresco Sulmona, più 100 dipendenti in 10 anni

"Dai 30 dipendenti del 2012, anno in cui siamo partiti, oggi ne abbiamo 130 in stagione, con un'età media giovane. Vogliamo continuare a crescere, valorizzando le nuove leve". Lo ha affermato Pietro Guardiani, direttore dello stabilimento Refresco di Sulmona, a margine della presentazione del progetto "Talent Factor: together for students", rivolto a 60 studenti di tre istituti scolastici di Popoli, Castel Di Sangro e Pratola Peligna.

"Siamo l'azienda del primo gruppo di imbottigliamento per conto terzi al livello mondiale. Il nostro obiettivo è quello di attrarre talenti, far conoscere la nostra realtà e far capire cosa c'è dietro questo lavoro - aggiunge Guardiani che scatta la fotografia sullo stato dell'azienda.

"Negli ultimi anni abbiamo investito in nuove linee produttive che ci hanno portato ad incrementare i volumi. Nell'ultimo anno sono stati prodotti 400 milioni di pezzi. Abbiamo in corso un progetto di costruzione di un nuovo magazzino automatizzato per allargare il portafoglio clienti e offrire servizi non solo di imbottigliamento ma anche logistici, sempre nell'ottica della sostenibilità reale e dello sviluppo". Il progetto rivolto agli studenti ha visto la collaborazione tra Refresco e Adecco che, a seguito delle iniziative di apprendistato ed education, assumerà a tempo indeterminato mille giovani su tutto il territorio nazionale.



