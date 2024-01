Assalto Ivri: questore Chieti,'usate tecniche come militari'

(v. '++ Rapina da 4 milioni a Ivri nel Chietino...' delle 8.39) "È stato un eccellente risultato portato a termine grazie al lavoro costante, alla professionalità, alla bravura dei colleghi della Squadra Mobile di Chieti unitamente ai colleghi della Squadra Mobile di Foggia, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo di Roma".

Lo ha detto il questore di Chieti, Aurelio Montaruli, commentando l'operazione che la notte scorsa ha portato a sei arresti e 23 perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sull'assalto alla sede Ivri Sicuritalia di San Giovanni Teatino, commesso il 24 marzo del 2022 e che fruttò un bottino di 4,8 milioni di euro.

"Sono stati in grado di risalire a tutti i movimenti che hanno preceduto l'esecuzione di questa gravissima rapina - ha aggiunto - e quindi hanno ricostruito tutte le fasi e quindi abbiamo al momento una trentina di indagati tra cui sei ristretti nelle Case circondariali questa notte. Cerignolani che sono il nucleo centrale di questa organizzazione malavitosa, sono estremamente specializzati in questo tipo di attacchi, di azioni criminose, e quindi grazie anche all'apporto dato dagli operatori della Polizia Scientifica che ritengo sia una delle migliori Polizie Scientifiche al mondo, è stato possibile ricostruire tutti i passaggi e quindi arrivare al risultato di oggi. Usano tecniche simili a quelle militari - ha sottolineato Montaruli a proposito delle modalità della rapina - evidentemente c'è una esercitazione che non è episodica nell'utilizzo delle armi, ma anche nelle tecniche vere e proprie: il fatto di posizionare dei mezzi pesanti lungo le strade, come è successo in questo caso, lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara e dandoli alle fiamme, l'utilizzo dei chiodi a tre punte, sono tecniche, abbiamo avuto modo di vedere anche i filmati, si muovono come se fossero dei militari".



