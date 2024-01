Montenero di Bisaccia, viaggio multimediale tra monumenti

Un viaggio multimediale tra i monumenti del Molise e uno reale tra le miniature dei principali edifici storici del territorio, realizzate dall'artista Livio Bucci, al centro di visite di scolaresche nel magazzino commerciale "Costa Verde" di Montenero di Bisaccia.

Il Castello Svevo di Termoli, il Monforte di Campobasso, la fontana Fraterna di Isernia, la Torre di Montebello di Montenero di Bisaccia richiamano da alcuni giorni le attenzioni di alunni e visitatori.

I monumenti sono ricostruiti in dettaglio come la Torre di Montebello costruita con mattoncini in legno o la fortezza termolese con il trabucco in materiali naturali.

L'allestimento, curato dall'associazione Abruzzo e Molise in miniatura, permette nei viaggi multimediali anche di ascoltare la storia dei monumenti in dialetto molisano oltre all'italiano e inglese.



