Giorno Memoria: Pianella, omaggio a coniugi ebrei suicidi

Il presidente del Consiglio Comunale di Pianella Annaida Sergiacomo a nome di tutti i consiglieri, ha reso omaggio nel Giorno della Memoria ai coniugi ebrei Siegmund Sternfeld e Rosa Streimer, che scelsero il suicidio per sfuggire alla cattura ed alla deportazione nazista il 31 marzo 1944: i due si suicidarono per prevenire ad una delazione che li avrebbe portati nei campi di concentramento nazisti.

Siegmund Sternfeld aveva 57 anni, sua moglie Rosa Streimer ne aveva 30 ed era una ebrea austriaca anche lei. I due si erano rifugiati in incognito in Abruzzo dopo essersi sposati nel salernitano e, a quanto risulta, a Pianella fungevano da interpreti per il locale comando tedesco, ma la loro origine fu scoperta e quindi decisero di togliersi la vita.

Sul luogo della cerimonia insistono le due pietre di inciampo, posate nel 2023.



