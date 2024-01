Protesta trattori, a Termoli agricoltori e pescatori insieme

Pescatori e agricoltori insieme a Termoli uniscono le forze per dire "no" a decisioni e programmi dell'Ue nei due settori cardine dell'economia in Molise.

Centinaia di trattori hanno attraversato Termoli bloccando il traffico sulla Ss 16 e giungendo in porto dove una delegazione di marittimi era ad attenderli. "Siamo nella stessa barca" ha detto Paola Marinucci, presidente dell'Associazione Armatori del Molise, lanciando poi un appello al ministro Lollobrigida per "tutelare dall'Europa le coltivazioni e la pesca in Italia.

Vogliono eliminare il grano, l'agricoltura fresca? E cosa ci dobbiamo mangiare: la farina di grilli?".



