Lollobrigida, investire in Italia ottimo per filiera corta

"Bisogna rendere gli investimenti in Italia vantaggiosi, che non significa economici per le grandi multinazionali, per esempio, perché il costo del lavoro in Italia è più alto, ci sono tasse per l'equilibrio sociale, ci sono regole di sostenibilità ambientale. Deve essere vantaggioso perché abbiamo prodotti ottimi di filiera corta che le grandi aziende possono utilizzare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visitando lo stabilimento Coca Cola di Oricola (L'Aquila). La visita odierna in Abruzzo prevede anche tappe a Celano (L'Aquila) e ad Avezzano (L'Aquila).

"Quelli che sono i nuovi investimenti, anche qui di questo insediamento industriale, sono tesi anche a ridurre alcuni elementi non particolarmente positivi di alcune produzioni.

Quindi c'è un atteggiamento che noi riteniamo virtuoso, che ci mette in condizione di sostenere chi investe in Italia. Vogliamo un'Italia più forte, più competitiva e questo passa da questi elementi. Attrarre investimenti e mettere in condizione gli altri di assumere anche dei nostri valori di riferimento come quello della qualità che ci rende protagonisti in tutto il pianeta".

"Creare lavoro in Abruzzo è uno degli elementi cardine delle nostre politiche - ha detto ancora il ministro - Insieme al presidente ella Regione Marsilio incontreremo gli insediamenti industriali di questo territorio che hanno rivitalizzato alcune filiere agricole. Incontreremo gli agricoltori, le aziende perché sono quelle con le quali dobbiamo collaborare. In questi anni i risultati in Abruzzo si sono visti. Il governo può fare ancora più di quello che è stato fatto. Per questo ci siamo messi fin da subito a disposizione per affrontare le emergenze, come la peronospora che ha colpito questa regione in modo straordinario, ma anche per pianificare le azioni per il futuro in termini di logistica, trasporti, iniziative utili ai cittadini per rendere questa regione straordinaria sempre più protagonista".



