Lollobrigida, calamità in Abruzzo perchè qui danno particolare

"Abbiamo ad oggi considerato un intervento che mette a riparo e in garanzia le aree più colpite.

Siamo disponibili a ragionare su eventuali altre aree che possono avere delle simili criticità da quelle prospettate dal governatore Marsilio e associazioni di categoria". Lo ha detto questo pomeriggio, nel castello Orsini di Avezzano, il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida, nel corso dell'incontro con i rappresentanti di Coldiretti Abruzzo in riferimento al decreto del Governo che determina la calamità naturale per l'agricoltura della regione.

"Crediamo di aver fatto un intervento importante. Ci sarà anche un'azione economica di sostegno", annuncia Lollobrigida in riferimento alla "produzione del vino che in Abruzzo è strategica. È una produzione quantitativamente molto elevata.

Speriamo in futuro che salga il valore del prezzo del vino.

Esistono prodotti di grande valore", riprende il ministro che aggiunge: "Il danno dell'Abruzzo è particolare rispetto ad altre regioni. Interverremo per cercare di andare incontro all'agricoltura perché, dove si desertifica un luogo di produzione agricola, noi abbiamo abbandono abbandono. Una criticità che va affrontata in maniera decisa e lo stiamo facendo con gli strumenti a disposizione in questo momento"



