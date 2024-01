Rischio idrogeologico, ripartono i lavori sul monte Morrone

E' pronto a ripartire il cantiere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per il consolidamento di parte del versante montano instabile del Monte Morrone, nella zona Sant'Onofrio dell'area celestiniana. L'intervento, per un importo complessivo di 990.000 euro, è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), il 25 luglio 2022.

Contributo confluito nel Pnrr, "all'interno degli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni". La ditta esecutrice dei lavori è la Geo L'Aquila srl.

Il prossimo passo sarà affidare lo chalet dell'Eremo di Celestino V, la cosiddetta area ristoro, da anni senza gestione, nonostante la zona sia particolarmente frequentata dai turisti.

L'eremo, risalente al XIII secolo, è il luogo più intimamente connesso alla vicenda di Pietro da Morrone, diventato papa con il nome di Celestino V e successivamente canonizzato come San Pietro Confessore. Il luogo è parte integrante del patrimonio identitario abruzzese. È per questo che nel 2018 il Parco Nazionale della Maiella ha voluto istituire il "Cammino di Celestino": un percorso, al momento, di 90 km che collega gli eremi in cui Pietro si ritirò. Sono sei tappe, che si snodano da Sulmona fino a Serramonacesca (Pescara).



