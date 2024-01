Gasdotto Snam, comitati a ministro 'cancelli progetto'

Cancellare il progetto del metadonotto Snam. Lo hanno chiesto i comitati cittadini per l'ambiente in una lunga lettera inviata al Ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, a proposito del progetto linea adriatica della Snam, che prevede un gasdotto di 430 chilometri da Sulmona a Minerbio e una centrale di compressione a Sulmona.

"La prova decisiva della inutilità della Linea Adriatica la danno proprio il Governo e la Snam. Dai documenti ufficiali, reperibili sui rispettivi siti, si ricava che l'Italia, con le attuali infrastrutture, ha una capacità di importazione e di trasporto gas da sud (Algeria, Libia, Arzebaigian) di almeno 60 miliardi di metri cubi l'anno. I consumi del centro-sud (anno 2022) sono stati di 23,896 miliardi di m.c. Pertanto resta per il nord una disponibilità potenziale di oltre 36 miliardi di metri cubi. Escludendo la Russia, a tali quantitativi vanno aggiunti quelli relativi alle capacità dei tre rigassificatori esistenti a nord (Livorno, Panigaglia e Rovigo), pari a 18 miliardi di m.c., e quelli dalla Norvegia di 10 miliardi di m.c.

più circa 1 miliardo e 500 milioni di m.c. di produzione nazionale. Questo senza considerare né Piombino né Ravenna, che valgono altri 10 miliardi di metri cubi" scrivono i comitati nella lettera e avvertono "continueremo a batterci fino in fondo per impedire che quest'opera sciagurata, dannosa e non necessaria venga portata a compimento".



