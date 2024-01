Premio Borsellino, all'Aquila omaggio a Giorno della Memoria

È dedicato alle vittime della Shoah, in occasione della Giornata della Memoria, il primo appuntamento della 32/a edizione del Premio nazionale Paolo Borsellino.

Sabato 27 gennaio all'Auditorium del Parco, a partire dalle ore 11, con ingresso gratuito e sino ad esaurimento di posti disponibili, si svolgerà l'iniziativa promossa dal Comune dell'Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo, andrà in scena lo spettacolo teatrale 'Non ti dimentico', con la regia di Veronica Pace, prodotto dalla Compagnia Shakespeare in Sneakers.

Prevista la partecipazione degli studenti di alcuni istituti scolastici superiori cittadini ai quali porteranno i saluti istituzionali il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e il presidente della Regione, Marco Marsilio. "Coltivare la memoria - spiega il sindaco Biondi - è un esercizio che dobbiamo tramandare ai più giovani che hanno il privilegio del tempo.

Abbiamo aperto la 32/a edizione del Premio Borsellino ricordando le vittime della Shoah, nel Giorno della Memoria, perché ricordare le vittime dei genocidi razziali e, al contempo, della mafia ci sollecita a riflettere sui tragici avvenimenti che attraversarono e colpirono l'Europa nella prima metà del secolo scorso. Un cammino impegnativo, ma necessario per acquisire consapevolezza".

"Le pulsioni antisemite, purtroppo, stanno riaffiorando minacciosamente anche nelle nostre piazze - spiega Marsilio -.

Penso a quello che è accaduto pochi giorni fa alla Fiera di Vicenza, con l'aggressione violenta subita da alcuni espositori provenienti dallo Stato ebraico. Mi riferisco soprattutto ai più giovani: un conto è solidarizzare con il popolo palestinese, manifestare per la pace, che tutti auspichiamo, e anche criticare il governo israeliano, altro è criminalizzare gli ebrei in quanto tali, farli passare dal banco dei testimoni a quello degli accusati. Solo studiare e interpretare correttamente la storia - conclude - può aiutarci a non ripetere tragedie come quella della Shoah, solo praticando la legalità possiamo combattere l'omertà, che rappresenta la vera forza dei sistemi mafiosi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA