I Solisti Aquilani in concerto a Riga e a Bologna

Dopo la tournée con Giuliano Carmignola, tra Sicilia e Calabria, i prossimi appuntamenti dei Solisti Aquilani sono a Riga (Lettonia) e Bologna.

'Musica, guerra e pace in Europa 1922-2022' è il titolo del progetto europeo a cui partecipa la formazione con base all'Aquila.

Domani, giovedì 25 gennaio, alle 18, l'orchestra si esibirà a Riga (Lettonia), alle 18 nel museo Ebraico della capitale baltica. Sul podio il direttore Antonin Rey. La guerra è uno dei grandi temi della musica del ventesimo secolo. Il progetto, nel triste contesto dell'invasione dell'Ucraina, vuole ricordare le conseguenze disastrose dei totalitarismi europei come autori di conflitti armati, genocidi come l'Olocausto. L'idea che sottendente al progetto europeo è che la pace continentale non può basarsi solo sul mercato, ma anche su forti valori comuni di democrazia, lotta al razzismo e all'antisemitismo, libertà e unità. Direttore d'orchestra e compositore, violinista di formazione, Antonin Rey è autore di una trentina di brani per diverse formazioni da camera, nel 2018 ha vinto il concorso di composizione dell'ensemble Ecoute, nonché il premio della giuria del concorso Vedrarias 2023 per la sua opera Set pour un jour futur. Dal 2022 insegna direzione d'orchestra e repertorio contemporaneo al Conservatorio di Montreuil. Lunedì 29 gennaio, alle 20.30, appuntamento a Bologna, nell'auditorium Manzoni, per un concerto con Gilles Apap. Nato in Algeria, di formazione francese e di studi statunitensi, è quasi inevitabile che Gilles Apap utilizzi la sua straordinaria abilità virtuosistica e interpretativa per vagare con gioia nei repertori di ogni luogo e di ogni tempo, sia quando si esibisce in recital, sia quando viene affiancato da una delle compagini orchestrali. L'orchestra si farà trascinare in un programma caleidoscopico, dove il divertimento (Kreisler che imita Pugnani) si alterna a uno dei monumenti della letteratura violinistica (il Concerto di Mendelssohn), dove le musiche popolari bulgare e irlandesi, nelle quali il violino dirige le danze, si infilano tra una Berceuse di Fauré e un Concerto di Rota.



