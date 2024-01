Giornata Memoria: a Pescara evento SU18, studenti protagonisti

Una riflessione con gli studenti, partendo dalla Giornata della memoria e dalla liberazione del campo di sterminio nazifascista di Auschwitz del 27 gennaio 1945, per sensibilizzare le giovani generazioni sulla condanna di qualsiasi forma di razzismo. Un percorso che ha al centro il tema "La razza umana è una sola…tra scienza, storia ed arte".

L'iniziativa domani, giovedì 25 gennaio, alle 9.30, al teatro "G.Cordova" di Pescara, promossa dall'associazione Scienza Under 18 Pescara per l'Abruzzo, con il patrocinio di Comune, Università "d'Annunzio", UniMi e associazione Donne e Scienza.

Presente, tra gli altri, il rettore dell'ateneo di Chieti Pescara, Liborio Stuppia.

"Di razzismo non si può parlare in modo estemporaneo e avulso da percorsi didattici - dicono i promotori - ma deve costituire parte integrante della vita quotidiana; a scuola bisogna discuterne in maniera interdisciplinare. Quest'anno abbiamo dato largo spazio alla memoria delle donne: di tutte quelle scienziate che, a causa delle persecuzioni razziali, furono sospese dalle attività e costrette, nel migliore dei casi, a prendere la via dell'esilio o a vivere da clandestine; della solidarietà tra donne nei campi di sterminio, della forza delle donne di ieri e di oggi".

Studenti di molte scuole saranno protagonisti della manifestazione con i loro interventi, anche foto e video, partendo dalla riflessione sulla discriminazione per comunicare 'la ricchezza delle differenze". Oltre a Stuppia, parteciperanno Carla Antonioli, presidente associazione Scienza under 18 Pescara per l'Abruzzo, socia di Donne e Scienza; Elisabetta Dimauro, docente di Storia Greca alla 'd'Annunzio' e coordinatrice della Notte europea dei ricercatori 2023; Antonella Testa, docente all'Università di Milano e direttrice del Centro funzionale del Museo Orto Botanico di Brera ed Erbario Herbarium Universitatis Mediolanensis; Sara Follacchio, docente di Storia e Filosofia e responsabile per la Didattica dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea; Giandomenico Palka, già ordinario di Genetica Medica, e Gianni Melilla, presidente dell'associazione Scuola Cultura ed Arte "Fulvio Luciani".



