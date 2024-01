Prefetto Di Vincenzo riceve all'Aquila l'ambasciatore francese

Il prefetto dell'Aquila Giancarlo Di Vincenzo ha ricevuto oggi in Prefettura l'ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, in visita ufficiale nel capoluogo. Nel corso dell'incontro il prefetto e l'ambasciatore hanno avuto modo di riaffermare l'importanza dei rapporti tra l'Italia e la Francia e le proficue collaborazioni culturali ed economiche esistenti tra i due Paesi.

Al termine della visita, il prefetto ha omaggiato l'ambasciatore con un acquerello artistico e una pubblicazione sulla Basilica di San Bernardino, appartenente al Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno.



