L'ambasciatore di Francia ospite del sindaco dell'Aquila

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, accompagnato dall'assessore al Turismo Ersilia Lancia, ha ricevuto oggi a Palazzo Margherita l'ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, in visita ufficiale all'Aquila, accompagnato dal console generale di Francia a Roma, Fabrice Maiolino, e dal console onorario di Francia a Pescara, Natalia Coppa Solari.

Una visita che fa seguito all'incontro con il prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. Nel corso dell'incontro il sindaco e l'ambasciatore hanno ribadito la validità dei rapporti di vicinanza tra il capoluogo abruzzese e l'Ambasciata, in ragione dei continui scambi, di un legame affettivo consolidato nel tempo.

"Abbiamo accolto l'ambasciatore Briens con grande piacere - hanno dichiarato il sindaco Biondi e l'assessore Lancia - e con la volontà di intensificare ulteriormente la già fruttuosa collaborazione. Insieme, abbiamo ricordato la generosità del governo francese che, dopo il sisma del 2009, ha previsto un sostegno finanziario di oltre 3 milioni di euro per la ricostruzione e il restauro della cupola di Giuseppe Valadier della chiesa di Santa Maria del Suffragio, riconsegnata alla città nel 2018".



