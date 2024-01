Incidente sul lavoro all'Aquila in uno dei cantieri della ricostruzione post sisma, quello del convitto adiacente l'ex liceo Classico in via di San Bernardino.

Mentre scaricava alcuni materiali da un camion un operaio è caduto battendo la testa a terra.

Sul posto sono intervenuti, insieme ai Carabinieri, l'elicottero del 118 e un'ambulanza a bordo della quale poi l'uomo è stato trasportato all'ospedale 'San Salvatore'.



