Tagli dei sussidi, aumento della tassazione Irpef per gli agricoltori, cancellazione delle agevolazioni sul gasolio, non compensazione dell'aumento dei costi di produzione dovuti non da ultimo a siccità e alluvioni, ritardato pagamento dei fondi, anche di derivazione comunitaria.

Sono alcune delle voci della rimostranza che si ascoltano dai megafoni dei manifestanti della protesta dei trattori in corso ora a Pescara, al piazzale dell'ex Cofa.



