Neve, in 40mila a Roccaraso nel fine settimana

Più di 40mila persone hanno affollato gli impianti sciistici del comprensorio di Roccaraso (L'Aquila) nel fine settimana, 30 mila nella sola giornata di ieri. A tirare le somme sono gli operatori del comparto. La neve caduta nei giorni scorsi ha agevolato l'assalto domenicale alle piste. Tutto esaurito all'Aremogna, Pizzalto e Monte Pratello.

Inoltre, 25 bus sono arrivati nel centro storico di Roccaraso per un totale di 2500 persone che hanno movimentato piazze e quartieri.

Numeri in crescita rispetto allo scorso fine settimana che fanno ben sperare, secondo Dario Colecchi, presidente di Federturismo Abruzzo. "Finalmente abbiamo avuto temperature consone. Le prenotazioni negli alberghi ci sono e siamo vicini al soldout".

Intanto sul fronte sicurezza sono stati intensificati i controlli della compagnia carabinieri di Castel di Sangro (L'Aquila) che hanno scoperto e multato otto sciatori sprovvisti di polizza assicurativa obbligatoria. Per loro ritiro dello skipass e sanzione amministrativa di 100 euro.

Se l'Alto Sangro sorride, la Valle Peligna attende. A Campo di Giove (L'Aquila) primo assaggio di stagione invernale. Gli impianti, appena collaudati e messi in sicurezza, sono stati aperti ieri. Una giornata di relax per decine di famiglie, ma la neve è ancora insufficiente. Per usare gli sci c'è da aspettare.

"Noi siamo pronti e la struttura ha comunque aperto a quanti hanno passato la domenica sulla neve" ha riferito il consigliere comunale Mattia Del Mastro.



