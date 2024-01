Lancianofiera, Ombretta Mercurio è il nuovo presidente

E' Ombretta Mercurio il nuovo presidente di Lancianofiera, polo fieristico regionale.

Cinquantenne, vive a Lanciano (Chieti) ed è di origini pugliesi, dottore agronomo e forestale e docente all'istituto agrario di Scerni (Chieti), è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Il decreto di nomina è stato firmato stamani dal sindaco di Lanciano Filippo Paolini. Mercurio succede a Donato Di Campli che ha lasciato l'incarico per candidarsi con la Lega alle prossime elezioni regionali.

Prima di Ombretta Mercurio, che è responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura e Eccellenze di Fratelli d'Italia, il sindaco Paolini aveva nominato Donato Di Fonzo, ex consigliere regionale ed ex presidente dell'ente fiera, il quale ha poi rinunciato all'incarico lo scorso 3 gennaio.



