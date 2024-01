Jam session jazz all'Aquila con i docenti del Conservatorio

Jam session jazz all'Aquila ogni quindici giorni. Questa la proposta del collettivo di musicisti jazz del conservatorio dell'Aquila ('JazzAq'). Un'iniziativa volta a sensibilizzare le persone del territorio su questo genere musicale che si sta radicando in città anche grazie alla maratona annuale.

La base teorica dell'iniziativa è stata dettata dal maestro Roberto Gatto. Con il sostegno di Paolo Di Sabatino e il pieno appoggio istituzionale del direttore del conservatorio, Claudio Di Massimantonio, 'JazzAq' ha trovato il suo spazio nel tessuto culturale della città.

Le Jam Session non sono solo espressione di improvvisazione musicale, ma sono anche un terreno di apprendimento in un ponte tra tradizione e innovazione. L'appuntamento, il lunedì, è nel locale La Fenice, alle porte del centro storico.



