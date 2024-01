Comunali: a Pescara centrosinistra candida Costantini (2)

"La nuova architettura istituzionale - dice ancora - dovrà essere riempita di contenuti, che sono anche gli asfalti, i pali della luce o due rotatorie, ma non solo questi. I contenuti nuovi sono quelli che guardano in primo luogo al benessere delle persone e del pianeta, all'ambiente, alle nuove tecnologie, alla mobilità, ai servizi e, più in generale, alla costruzione di un nuovo senso di appartenenza ad una comunità". Citando l'ospedale, il porto e l'aeroporto e rimandando alla stesura del programma per gli altri "aspetti irrinunciabili", il candidato sindaco afferma che "entreremo a gamba tesa su tutti i processi decisionali, anche sovracomunali, combatteremo le inerzie e le inefficienze ed utilizzeremo tutti gli strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione".

"Interverremo anche per evitare che il dolore prodotto dai casi di viale Marconi, degli alberi tagliati, della scomparsa di parchi e giardini, del 'ferro di cavallo' che scompare per poi ricomparire solo un po' abbellito, del costo spropositato delle mense, della strada parco possa ripetersi. Nulla che possa interessare la vita delle persone e delle imprese sarà più deciso senza assicurare la loro partecipazione. La partecipazione attiva di cittadini ed associazioni - conclude Carlo Costantini - diventerà parte integrante dei percorsi amministrativi che precedono la decisione del Comune".



