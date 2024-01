Chieti, mense scolastiche, dal Comune "istruzioni" alle famiglie

Il Comune di Chieti ha fornito le indicazioni alle famiglie su cosa fare in vista dell'attivazione, per l'anno scolastico in corso, del servizio di refezione scolastica che partirà appena terminate le procedure amministrative. Alle famiglie che hanno già presentato domanda tramite l'App Smartpa prima del 17 gennaio scorso è richiesta una conferma o un diniego per usufruire del servizio: la risposta va inviata alla mail: istruzione@comune.chieti.it.

Quanto a coloro che non hanno ancora presentato domanda, le iscrizioni sono riaperte e saranno accettate fino al 25 gennaio con l'App Smartpa. Per coloro che hanno già inoltrato la domanda e ai quali è stata richiesta un'integrazione, è possibile completarla entro il 25 gennaio sull'app Smartpa. Sul sito del Comune è disponibile un tutorial per la presentazione delle domande.

"In attesa che si definisca l'affidamento al nuovo gestore temporaneo individuato fra quelli che hanno risposto alla manifestazione d'interesse, abbiamo da giorni ripreso contatti operativi con le scuole, affinché i tempi di riattivazione siano i più veloci e sostenibili possibile" dicono fra l'altro il sindaco, Diego Ferrara, e l'assessore alla Pubblica istruzione, Teresa Giammarino.

L'ufficio pubblica istruzione è attualmente impegnato nella gara d'appalto, dopo la dichiarazione di dissesto dell'Ente a giugno 2023 e la conclusione del contenzioso relativo alla precedente gara, l'Amministrazione sta lavorando per garantire la continuità e la qualità del servizio di refezione. In questo contesto, i termini per presentare domande e integrazioni sono da considerarsi indicativi e potrebbero essere soggetti a eventuali proroghe in ragione dello stato di avanzamento della procedura di gara in corso. "Appena ci sarà l'aggiudicazione, convocheremo a stretto giro anche la Commissione mensa. Il Comune ringrazia tutti i cittadini, i genitori e il personale scolastico per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questo periodo di sfide". L' Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Chieti è contattabile all'indirizzo email: istruzione@comune.chieti.it o tramite l'app Smartpa o attraverso i numeri telefonici 0871/341637-0871/341634. ·



