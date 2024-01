Riparata adduttrice rotta, torna acqua in zona Nord Pescara

E' tornata regolare nella notte l'erogazione idrica nella zona Nord di Pescara, dopo la rottura, ieri mattina, dell'adduttrice principale in viale Bovio. I lavori sono andati avanti per tutta la giornata di ieri, fino a notte. Poi, concluso l'intervento, sono partite le manovre di reimmissione dell'acqua in rete. La carenza idrica ha riguardato migliaia di utenze, per oltre ventimila persone: i disservizi interessano il perimetro compreso tra via Leopoldo Muzii e il confine con Montesilvano, il lungomare e il tracciato ferroviario.

All'origine dei problemi c'è il danneggiamento involontario dell'adduttrice da parte degli operai che si stavano occupando di attività di manutenzione ordinaria su una condotta vicina. Il fatto è avvenuto in viale Bovio, all'altezza di via Da Vinci, con l'area che è stata invasa dall'acqua.

I tecnici dell'Aca, subito intervenuti, hanno abbassato la pressione del flusso idrico e valutato l'entità del danno, per poi procedere alla riparazione. I lavori, che inizialmente si sarebbero dovuti concludere nel pomeriggio, vista la complessità dell'intervento sono andati avanti fino a notte.



