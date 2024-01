'Combattimento 400' a L'Aquila con Musica Antiqua Latina

Il progetto "Combattimento 400", evento dedicato all'anniversario del celebre Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi su testo di Torquato Tasso, approda a L'Aquila, nell'ambito della 78ma stagione della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli". Il concerto è in programma domani, domenica 21 gennaio, all'Auditorium del Parco con inizio alle ore 18. Il "Combattimento 400" è realizzato da Musica Antiqua Latina, ensemble barocco su strumenti originali, creato nel 2000 dal direttore, musicologo e violoncellista Giordano Antonelli per rendere omaggio alla prima rappresentazione del Combattimento di Tancredi e Clorinda, avvenuta durante il carnevale veneziano del 1624.

Il messaggio veicolato dall'opera capovolge le prospettive storiche del poema di Tasso e le attualizza, sperimentando una visione mediterranea di tradizioni, codici condivisi, poetiche universali. Un dialogo musicale ai confini della modalità, tra Maqam orientali e Modi rinascimentali. Così la Gerusalemme Liberata con la musica di Claudio Monteverdi incontra il mondo di Abd-ul Qadir Maraghî, poeta e compositore persiano vissuto fra il 1360 e 1435, in riferimento alla Gerusalemme sotto l'Impero Selgiuchide Turco. A Musica Antiqua Latina, con i suoi strumenti barocchi, si accostano strumenti di corte dell'impero ottomano come il flauto ney, associato per antonomasia al sufismo, o la cetra pizzicata qanun, l'oud e diverse percussioni del repertorio turco, lyre ad arco, liuti a manico lungo, il saz e il rebab. Sul palco musicisti di eccellenza della scena orientale internazionale, come Giovanni De Zorzi, il maggior studioso di musica classica ottomana in Italia, il tenore turco Safa Korkmaz, il soprano albanese Hersi Matmuja. A loro si aggiungono il tenore David Maria Gentile e il canto sufi, realizzato da Tito Rinesi, compositore e musicista raffinato e conoscitore della musica mediterranea nel suo complesso.



