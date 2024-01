Si rompe adduttrice, zona Nord di Pescara senz'acqua

La zona Nord di Pescara è senz'acqua a causa della rottura dell'adduttrice principale in viale Bovio. Lo rende noto l'Aca, comunicando che "i nostri tecnici sono a lavoro per eseguire gli interventi necessari per la riparazione della condotta che si protrarrà per tutto il pomeriggio fino a tarda serata". La carenza idrica riguarda migliaia di utenze, nel perimetro compreso tra via Leopoldo Muzii e il confine con Montesilvano, il lungomare e il tracciato ferroviario.

Secondo le prime informazioni, gli operai di una ditta che stava effettuando attività di manutenzione ordinaria su una condotta vicina, ha danneggiato l'adduttrice. Si sta ora lavorando per abbassare la pressione del flusso idrico, valutare l'entità del danno e procedere con la riparazione. L'azienda rimanda alle prossime ore per successivi aggiornamenti.

Più complessi del previsto i lavori di riparazione dell'adduttrice principale in viale Bovio dopo la rottura avvenuta questa mattina. I lavori, quindi, fanno sapere dall'Aca, andranno avanti a oltranza anche di notte, mentre inizialmente si pensava si potessero concludere entro la serata. Di conseguenza, la regolare erogazione idrica dovrebbe essere ripristinata per domani mattina. La carenza idrica riguarda migliaia di utenze e, in particolare, la zona Nord di Pescara: i disservizi interessano il perimetro compreso tra via Leopoldo Muzii e il confine con Montesilvano, il lungomare e il tracciato ferroviario. Chiuso, per consentire i lavori, il tratto di via Da Vinci compreso tra via Raffaello Sanzio e viale Bovio.

(ANSA)



