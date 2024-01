Regionali: Pd Teramo presenta sette candidati

Sandro Mariani e Dino Pepe, consiglieri regionali uscenti, Francesca Nardoni consigliera comunale di Atri, Licia Petrella cardiologa in pensione a Roseto degli Abruzzi, Pamela Roncone segretaria comunale Pd, Rinaldo Seca, sindaco di Castelli e Robert Verrocchio sindaco dimissionario di Pineto. Sono questi i candidati della lista del Partito Democratico nella provincia di Teramo, per le prossime elezioni regionali del 10 marzo a sostegno del candidato Presidente Luciano D'Amico.

I Candidati sono stati presentati questa mattina alla presenza del segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli e quello provinciale Piergiorgio Possenti. I candidati nell'idea del Pd sono rappresentanza di tutti i territori, dalla costa all'entroterra e garanzia di esperienza politica.

"Questa di Teramo è una lista molto forte e competitiva, equilibrata dal punto di vista della rappresentanza dei territori", ha detto Marinelli. "Ricandidiamo i consiglieri regionali uscenti, sindaci, amministratrici e amministratori, personalità della società civile e dirigenti politici. Siamo partiti dal lavoro dei circoli e dei territori coinvolgendo iscritti e simpatizzanti per costruire una lista allo stesso tempo plurale e capace di rappresentare davvero la comunità del Pd rimettendo al centro l'Abruzzo, perché fatta di candidati e candidate che si occupano da sempre dei bisogni concreti delle persone, a differenza di una destra, quella di Marsilio, che si occupa solo di rappresentare esigenze di bandiera. Noi vogliamo occuparci dell'Abruzzo, la destra no. Siamo convinti che a Teramo faremo un buon risultato", conclude il segretario regionale del PD.



