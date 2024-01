Premio Bonanni, istituita borsa di studio con Bper e UnivAq

La figura della scrittrice e giornalista Laudomia Bonanni entra nell'Università dell'Aquila con un Borsa di studio dedicato agli studenti di materie umanistiche. Il Comitato del Premio Letterario Internazionale "L'Aquila" BPER Banca, intitolato a Laudomia Bonanni, ha presentato questa mattina all'Aquila il Bando, alla presenza di Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships & Events Bper Banca, del rettore dell'Università dell'Aquila Edoardo Alesse e del presidente di Giuria del Premio, Stefania Pezzopane, del segretario del Premio Giuliano Tomassi e delle componenti della Giuria, Annamaria Giancarli e Liliana Biondi. "Agli studenti chiediamo un'intervista impossibile a Laudomia Bonanni, scrittrice di straordinario talento e straordinaria capacità visionaria" ha detto Pezzopane . "Il progetto è incardinato nell'iniziativa 'La Banca che sa leggere', con cui BPER sostiene una serie di manifestazioni, tra cui, oltre al Premio Bonanni, il Premio Strega, il premio Rapallo, il Taobuk Festival, Il Salerno Libro d'Europa e il Flaiano. Un percorso aperto alla creatività e alle giovani generazioni come risorsa condivisa del sapere".

"Ringrazio BPER Banca con la quale Univaq ha in corso molti impegni forieri di grande soddisfazione - ha detto Alesse - Oggi sono qui con senso attivo di partecipazione e metterò a disposizione tutte le competenze dell'Università per questo evento dedicato a una donna straordinaria, che ha interpretato in maniera moderna il suo tempo, dando voce alle donne e ai più deboli". Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione regionale Centro est BPER Banca ha inviato un messaggio: "Bper si impegna a sostenere eventi per l'arricchimento culturale del nostro Paese, nella convinzione che l'inclusione e la crescita sociale passino anche attraverso la diffusione di momenti di confronto, aperti alla cittadinanza e fruibili da tutti".



