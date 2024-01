Rigopiano: fratello vittima, siamo ancora più fiduciosi

"Oggi per noi sono sette anni di dolore, di lotta, soprattutto di speranza, quest'anno ancora di più c'è la consapevolezza, la forza di sapere che è stato fatto tutto quello che potevamo fare come familiari e come parte civile, per rendere pace, perché deve esserci prima la pace poi la giustizia. Solo in questo modo possiamo ottenerla noi e far sì che i nostri cari possano finalmente riposare in pace". Lo ha detto Alessandro Di Michelangelo, poliziotto in servizio alla Questura di Chieti, fratello di Dino, una dei 29 morti di Rigopiano, alla cerimonia che ogni anno si svolge a Chieti dinanzi al momento che ricorda le vittime.

"Noi abbiamo letto attentamente le carte dell'appello, della Procura, e non smetteremo mai di ringraziarli perché sono sette anni che la Procura ha preso in carico il nostro dolore per farci sentire meno soli, i magistrati in primis ma soprattutto i nostri legali che non ci hanno mai abbandonato - ha detto ancora Di Michelangelo. Quest'anno, come un minuto prima della lettura della sentenza del febbraio dello scorso anno, eravamo fiduciosi e lo siamo ancora di più perché abbiamo capito leggendo quelle carte della Procura che la giustizia è fatta ancor prima di uomini, di donne e soprattutto di coscienze che poi di codici e di leggi. Quindi siamo ancora fiduciosi e crediamo fortemente perché già una prima verità giudiziaria c'è stata, adesso dobbiamo solo chiudere il cerchio, siamo qui in appello con la consapevolezza che ci sarà ancora un altro grado di giudizio a cui faremo ricorso sicuramente se non dovessimo trovare le risposte che cerchiamo. Le risposte a quelle domande ovvero quelle macchine incanalate pronte per scappare, con i tergicristalli alzati, le borse caricate per andar via da una percezione di pericolo che era ormai presente in tutti e questo invece questa possibilità è stata negata a 29 persone e oggi siamo qui. Noi - ha concluso Di Michelangelo- continueremo con la nostra battaglia sapendo che non siamo soli, che ci sono due magistrati valorosi e i nostri legali che non ci hanno mai abbandonato".



