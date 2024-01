Marsilio, puntiamo ad una transizione sostenibile

"L'obiettivo da raggiungere è quello di una transizione energetica sostenibile non solo a livello ambientale ma anche sociale". Lo ha detto a Pescara, il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenuto in apertura del convegno sulla transizione energetica organizzato dalla GSE, società pubblica controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e con quella del Gran Sasso d'Italia.

"Si moltiplicano gli strumenti finanziari, - ha ricordato Marsilio - sia i programmi straordinari che quelli ordinari della programmazione europea e nazionale dei fondi, quindi dei POR e dei PON a valere sui fondi FESR ed FSE, i fondi europei in generale, le misure specifiche previste in agricoltura all'interno dei PSR per l'efficientamento energetico, il PNRR così come le misure ordinarie previste dal governo. Con i diversi enti pubblici, statali, parastatali e privati che si muovono in parallelo, a volte, si perde un po' la mappatura delle opportunità e delle occasioni e magari non se ne coglie una particolarmente importante. La Regione, peraltro, collabora con la GSE anche in maniera diretta sul tema dei consorzi di bonifica rispetto ai quali si sono fatti passi in avanti, c'è stata un'attenzione ed anche uno stimolo diretto. Ringrazio, in particolare, il presidente Arrigoni perchè era davvero raro trovare, in passato, enti e aziende, agenzie dello Stato che si facessero promotrici, cioè parte attiva nel sollecitare e promuovere le opportunità per i territori".

"Del resto, - ha spiegato - non c'è solo la Regione, ci sono i Comuni, i singoli consorzi di bonifica ad operare nel settore energetico. Recuperare efficienza energetica, significa colmare in alcuni casi dei deficit infrastrutturali molto importanti che poi sono alla base, spesso, di situazioni debitorie che mettono in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Questo vale per i consorzi di bonifica come pure per i consorzi industriali dove, comunque, - ha concluso - abbiamo attivato delle azioni importanti nell'ambito in tema di project financing per arrivare a fornire servizi migliori rispetto al passato sanando anche alcune situazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA