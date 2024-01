Campitelli, obiettivo raggiungere autosufficienza energetica

"E' chiaro che noi abbiamo nel mirino, come Regione Abruzzo, il, raggiungimento dell'autosufficienza energetica". Lo ha sottolineato l'assessore regionale con delega all'Energia, Nicola Campitelli, nel corso del convegno sulla transizione energetica organizzato dalla GSE, società pubblica controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e con quella del Gran Sasso d'Italia.

"Come Regione Abruzzo - ha sostenuto - vogliamo fare la nostra parte. Significa che noi sicuramente intendiamo raggiungere gli obiettivi nobili che l'Europa, in qualche modo, ci impone sulla riduzione delle emissioni di CO2, ma vogliamo anche che questo periodo di trasformazione rappresenti un'opportunità. Da una parte, per tutelare, ovviamente, i nostri territori e quindi le nostre risorse ambientali ma, nello stesso tempo, anche per aumentare la competitività delle nostre aziende".

"Al momento, come capacità sulle rinnovabili - ha spiegato - siamo al 27%, quindi anche una percentuale superiore a quella della media nazionale. Non ci vogliamo limitare a questo. Stiamo stiamo investendo sulle fonti rinnovabili. Crediamo nel fotovoltaico, nell'eolico, crediamo nell'economia circolare, nelle bioenergie per sostenere il sistema Paese. Crediamo nelle comunità energetiche, dove noi, come Regione Abruzzo, saremo assegnatari di un finanziamento importante, pari a 94 milioni di euro, ma crediamo anche nell'idrogeno, soprattutto per sostenere il tessuto produttivo. Come Regione, infatti, abbiamo intercettato ben 25 milioni di euro proprio per far nascere tre impianti di produzione di idrogeno".



