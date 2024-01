Borsacchio: doppia iniziativa dell'opposizione in Emiciclo

Riportare i confini dell'area protetta del Borsacchio, nel Teramano, agli storici 1.100 ettari.

Questo il comune intento di due distinti provvedimenti presentati stamattina nel corso di una conferenza stampa dai gruppi di opposizione in Consiglio regionale all'Aquila a cui sono intervenuti i consiglieri Dino Pepe, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Francesco Taglieri, Sandro Mariani Giorgio Fedele, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Barbara Stella e Americo Di Benedetto. "La maggioranza di centrodestra - spiegano i consiglieri firmatari delle due proposte - come è noto con un blitz attuato alle 3 di notte, ha introdotto un emendamento alla Legge di Stabilità Regionale 2024, che ha ridotto del 98% i confini della riserva naturale del Borsacchio e questo ha portato l'area protetta dagli originari 1.100 ettari a soli 24. Un'azione che non ha visto il necessario e doveroso coinvolgimento delle istituzioni locali e dei portatori di interesse. Il taglio dei confini è stato adottato in maniera irrituale e irrispettoso dei territori e delle comunità, tanto da generare una imponente mobilitazione delle istituzioni comunali, dell'associazionismo ambientalista e di migliaia di cittadini che hanno manifestato il loro dissenso attraverso la sottoscrizione di una petizione popolare. Con queste iniziative, pertanto, intendiamo ripristinare da subito la corretta e storica perimetrazione".

La prima delle due iniziative è il Progetto di Legge 390 del 2024 presentato in data 15 gennaio, e già assegnato alla seconda Commissione permanente per l'esame di merito in sede referente.

La seconda proposta è un emendamento al progetto di legge in discussione alle Commissioni prima e quinta già convocate per oggi. Questa iniziativa rappresenta sicuramente la strada più celere per arrivare alla sua votazione al primo Consiglio regionale utile.

I due provvedimenti prevedono l'abrogazione dell'articolo 25 della deliberazione legislativa n° 103/3 del 28.12.23 (legge di stabilità 2024) e la contestuale reviviscenza dell'allegato di cui all'articolo relativo all'istituzione della riserva naturale. In sostanza si tornerebbe alla perimetrazione storica.





