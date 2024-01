Arkema srl ottiene certificazione Top Employer Italia 2024

Arkema srl, filiale del gruppo operante nel settore della chimica di specialità, realtà presente in Italia con quattro stabilimenti uno dei quali a Gissi (Chieti), ha ottenuto la certificazione "Top Employer Italia 2024" dal Top Employers Institute, riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie di risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l'ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

La certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie dedicate alla gestione del personale e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l'ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti.

L'indagine considera 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi temi e rispettive buone pratiche, dall'attività per l'inclusione alla formazione. Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato più di 2.200 Top Employers in 122 Paesi di tutto il mondo. In Italia Arkema è presente con 4 stabilimenti chimici sotto la legal entity Arkema srl - siti a Gissi, Boretto (Reggio Emilia), Spinetta (Aessandria) e Anagni (Frosinone) - e due società controllate: Agiplast nel Cremonese, attiva nel riciclo della plastica, e Ideal Work nel Trevigiano, realtà di punta nel settore delle superfici decorative.

"Il lavoro fatto negli anni per costruire e migliorare i processi dedicati alle nostre persone ci ha portato a un livello di eccellenza che possiamo raccontare ai candidati esterni e ai nostri futuri dipendenti - ha dichiarato Daniela Xaxa, Country Human Resources Manager - La consapevolezza di poter fare sempre meglio per offrire la migliore esperienza in Arkema è il motore che ci alimenta ogni giorno e vogliamo continuare così".



