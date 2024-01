Monitoraggio sismico, rilevazione permanente a Sulmona

C'è anche il comune di Sulmona tra i 55 municipi da monitorare, in Italia, sul fronte della prevenzione sismica. Nella sede comunale di Palazzo San Francesco verrà istallato un sistema di monitoraggio permanente.

A deciderlo è stata la giunta comunale che ha dato il via libera al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per l'attuazione del progetto. "Una scelta dettata dal valore strategico della città ai fini di protezione civile Il monitoraggio sismico sarà permanente grazie al sistema basato su sensori accelerometrici ad alta risoluzione"- spiegano sindaco e assessori comunali.

L'installazione del sistema di monitoraggio sismico rientra nell'ambito del progetto "approvazione del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e prevenzione a difesa del territorio e delle infrastrutture". Un progetto realizzato grazie ai fondi pnrr per il monitoraggio permanente della risposta sismica. Le spese per la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in efficienza della strumentazione per il primo triennio ricadranno nel finanziamento del Ministero dell'Ambiente. La sua manutenzione e l'aggiornamento dopo il collaudo finale, con l'elaborazione e condivisione dei dati registrati saranno effettuate direttamente dal Dipartimento di Protezione civile, a proprio carico, con l'ausilio di uno specifico appaltatore. "In questo modo si potrà valutare la condizione delle strutture pubbliche monitorate. Il sistema di monitoraggio si andrà ad integrare con quelli già presenti sul territorio anche in considerazione dell'elevata pericolosità sismica del territorio comunale"- concludono dal comune.



