I reati di violenza tra letteratura e diritto, convegno il 19

Si intitola "La narrazione dei reati di violenza tra letteratura e diritto" il convegno in programma a Pescara, nell'Aula Alessandrini del Tribunale, venerdì prossimo 19 gennaio dalle 10.30 alle 13, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara insieme alla "Fondazione Forum Aterni". Al centro dell'evento il colloquio con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, in occasione della pubblicazione del suo romanzo "L'Età Fragile" che, tra le altre storie, narra il fatto di sangue avvenuto in Abruzzo nell'agosto 1997 sul monte Morrone, quando un pastore macedone uccise le 23enni Tamara Gobbo e Diana Olivetti e ferì la sorella di quest'ultima, Silvia, che riuscì a fuggire e a dare l'allarme.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, Federico Squartecchia, del presidente della Fondazione Forum Aterni, Roberta Colitti, e del presidente del Comitato Pari Opportunità (Cpo) dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, Ilia Di Carlo. Introduce e modera Chiara Sabatini, consigliere segretario della 'Fondazione Forum Aterni'.

A dialogare con Donatella Di Pietrantonio sarà l'avvocato Giacomo Cecchinelli. Seguiranno le relazioni di Giuseppe Bellelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, su "Riservatezza delle indagini e diritto di cronaca", e dell'avvocato Annalisa Cetrullo su "Evoluzione storico-giuridica del reato di violenza sessuale".

L'evento è aperto a tutti gli interessati ed è accreditato per la formazione degli Avvocati.



