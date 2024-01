Fine vita: in Abruzzo Legge iniziativa ferma in commissione

E' ferma in Commissione sanità regionale la proposta di legge popolare sul Fine vita in Abruzzo, ma a quanto si apprende non è stata ancora calendarizzata.

Come riferisce la coordinatrice provinciale teramana del M5S Simona Astolfi che ha tenuto le fila del progetto, la legge di iniziativa popolare, promossa dalle forze di centrosinistra e dal partito radicale con le associazioni del settore, e che ha raccolto circa 8 mila firme, era stata consegnata nel giugno del 2023, in attesa che la Corte Costituzionale desse il via libera all'iter. Via libera che è arrivato nel settembre scorso.

Da quel momento la Legge giace nei cassetti della Commissione.

Ora, visto che l'Abruzzo andrà alle regionali il prossimo 10 marzo e che l'ultimo consiglio regionale si terrà il 30 gennaio, è impossibile che il testo possa approdare in aula, e tutto quindi verrà eventualmente rimandato alla prossima legislatura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA