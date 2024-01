Centrale Snam, Procura Sulmona indaga sulle prescrizioni

La Procura della Repubblica di Sulmona indaga sulle prescrizioni ante operam della centrale di compressione che la Snam vuole realizzare in località Case Pente. Il fascicolo d'inchiesta è stato aperto a seguito dell'esposto dei comitati cittadini per l'ambiente che in queste ore sono tornati in Tribunale per verificare l'evoluzione delle indagini. Gli accertamenti della magistratura sono in corso.

L'opera è considerata cruciale nella nuova strategia energetica italiana ed europea dal momento che la guerra in Ucraina e il rapporto con la Russia hanno cambiato il paradigma dell'energia. Tuttavia la centrale resta avversata dai territori con il coordinamento Hub del Gas che non molla la battaglia. "La nostra azione di contrarietà non si ferma"- rincarano gli ambientalisti dal momento che nei prossimi mesi si entrerà nel vivo dei lavori. Sulla vicenda pende anche un ricorso del comune di Sulmona al Tar contro il via libera del comitato regionale.





