Cede armatura del solaio di una scuola in costruzione a Pescara

Cede, in un cantiere a Pescara, l'armatura del solaio della nuova sede in costruzione del Liceo Artistico Mibe, "Misticoni-Bellisario". Dalle prime informazioni non vi sarebbero feriti tra gli operai, come conferma il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che ha dichiarato all'ANSA: "I lavori subiranno certamente un ritardo di circa un mese, ma la scuola aprirà con l'inizio del prossimo anno scolastico".

"Chiederò subito un approfondimento come consigliere provinciale, per capire dove sono le responsabilità - dichiara Piero Giampietro - Le scuole devono essere sicure e così i cantieri che le costruiscono. Ora attendiamo ulteriori notizie sperando che non ci siano conseguenze per chi lavora alla costruzione della nuova sede del liceo Misticoni-Bellisario in via Einaudi".

"Non voglio creare allarmismi - dichiara sui social il consigliere regionale abruzzese Antonio Blasioli - ma chiedo che la Provincia di Pescara vada fino in fondo per capire le cause di questa situazione, controllare il tutto con assoluto rigore e dia risposte adeguate ai genitori".



