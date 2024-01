Bernini, superare test per Medicina, devono essere pubblici

"Credo che i test di ammissione a medicina, i Tolc, debbano essere superati, credo che prima di tutto debbano diventare aperti e pubblici, quindi che ci debba essere una banca dati in cui pescare, che faccia venire meno tutto quel mercato, ammesso che ci sia, di gestione oscura delle domande e dei test che invece devono messi a disposizione da subito degli studenti, devono sapere cosa studiare, dove studiare e quali sono le caratteristiche del test". Lo ha detto questa mattina a Chieti il ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università "D'Annunzio", il primo presieduto dal nuovo rettore Liborio Stuppia.

"Ci saranno corsi preparatori, ovviamente non a carico degli studenti - ha aggiunto il ministro - e questo rientra nel secondo passaggio di apertura sostenibile dell'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, sostenibile perché il numero chiuso com'era non esiste già più, nel senso che noi abbiamo già aumentato i numeri, più di tremila quest'anno, 30.000 nei prossimi sei anni, deve essere tutto compatibile con il fabbisogno dei medici e con la qualità dell'offerta formativa, col fatto di non sacrificare gli studenti facendo una specie di selezionato naturale buttandoli allo sbaraglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA