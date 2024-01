Musica, 'tributo Hendrix' di Quintorigo apre stagione Kabala

Torna il cartellone di Kabala 2024, un viaggio musicale intorno al mondo, anche quest'anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara. Otto appuntamenti con la grande musica internazionale, che tracciano un percorso sfaccettato nelle diverse declinazioni del jazz e con passaggi attraverso le atmosfere della canzone d'autore, del rock storico e del funk.

Il cartellone si apre giovedì 18 gennaio, nella sala musica del Caffè Letterario ore 20, con i Quintorigo Experience nel "Tributo a Jimi Hendrix". Sul palco Gionata Costa al violoncello. Andrea Costa al violino, Valentino Bianchi al sax, il contrabbasso di Stefano Ricci, la batteria di Simone Cavina con la voce Alessio Velliscig. Giovedì 1 febbraio, in programma "Rolli - Di Benedetto Duo" a cura di Flavio Boltro. Giovedì 8 febbraio "Mr EB & The all star funk a cura di Max Ionata.

Giovedì 22 febbraio Alan Clark, il leggendario pianista dei Dire Straits. Giovedì 7 marzo "Thick (of) things" a cura di Daniel Bestonzo. Giovedì 14 marzo "Marc Copland Quartet". Giovedì 11 aprile Mark Sherman Quartet". Giovedì 18 aprile Tia Fuller Quartet".





